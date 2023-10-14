Modern Haçlı Seferinin Kurbanı "Kudüs" | Kur'an Yolu

Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla modern haçlı seferinin kurbanı Kudüs konuşuldu.

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle… Kur'an Yolu yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

02:30 Filistin bizim için neden önemlidir?

06:30 Müslüman kimliğimizin bir parçası "Kudüs"

12:30 Huzuru bekleyen şehir "Kudüs"

16:30 İslam aleminin ortak davası "Kudüs"

22:30 Kutsal bir emanet "Kudüs"

25:00 Modern Haçlı seferinin kurbanı "Kudüs"

29:00 İsrail Filistin'i işgal etti?

34:00 Kur'an'da Ehl-i Kitap ifadesinin anlam çerçevesi nedir?

42:00 Kur'an'ın ehl-i kitaba bakışı

45:00 Kur'an- Kerim'de Yahudilik ve İsrailoğulları

52:00 Kur'an ehl-i kitabın mü'minlere karşı tutumunu nasıl tasvir eder?

59:00 Ehl-i Kitabın Müslümanları düşman olarak görmesinin sebebi nedir?

01:08:00 İslam aleminin ortak davası "Kudüs"

01:22:00 İslam'da birlik ve beraberliğin önemi

01:28:00 Müslümanların zulme karşı direniş metotları ne olmalı?