Kur’an Yolu
Nisa Suresi'nde Ele Alınan Temel Konular | Kur'an Yolu
Kur'an'da Yetimlerin Sahip Olduğu Haklar Nasıl Zikredilir?
Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Nisa Suresi Adını Nereden Alır?
06:00 Nisa Suresi'nde Ele Alınan Temel Konular
08:00 Nisa Suresi'nde Yer Alan "Sizi Tek Bir Nefisten Yarattık" İfadesi İle Ne Kastedilir?
11:30 Nisa Suresi'nde İnsanın Yaratılışından Nasıl Bahsedilir?
15:00 İlahi Kitaplarda Hz. Havva'nın Yaratılışından Nasıl Bahsedilir?
19:00 Dini Kaynaklarda İnsanın Yaratılışından Nasıl Bahsedilir?
32:00 Kur'an'da Yer Alan "Akrabalık Bağlarına Saygı Göster" Emrinin Toplumsal İlişkiler Açısından Önemi
36:00 İslam'da Akrabalık İlişkileri Nasıl Bir Öneme Sahip?
39:30 Nisa Suresi Bağlamında Akrabalık Bağlarına Dikkat Etmenin Önemi
45:00 İslam'da Yetimlere ve Onların Haklarına Verilen Önem
49:00 Yetimlere Karşı Ferdi ve Toplumsal Görevlerimiz
53:00 İslam'da Yetimlere ve Onların Haklarına Verilen Önem
01:07:30 Kur'an'da Yetimlerin Sahip Olduğu Haklar Nasıl Zikredilir?
01:28:00 Mehir, İslam'da Nasıl Bir Öneme Sahip?
01:31:00 Evlilik Akdinin Gerçekleştirilmesi İçin Hangi Şartlar Sağlanmalı?