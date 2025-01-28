Nisa Suresi'nde Ele Alınan Temel Konular | Kur'an Yolu

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Nisa Suresi Adını Nereden Alır?

06:00 Nisa Suresi'nde Ele Alınan Temel Konular

08:00 Nisa Suresi'nde Yer Alan "Sizi Tek Bir Nefisten Yarattık" İfadesi İle Ne Kastedilir?

11:30 Nisa Suresi'nde İnsanın Yaratılışından Nasıl Bahsedilir?

15:00 İlahi Kitaplarda Hz. Havva'nın Yaratılışından Nasıl Bahsedilir?

19:00 Dini Kaynaklarda İnsanın Yaratılışından Nasıl Bahsedilir?

32:00 Kur'an'da Yer Alan "Akrabalık Bağlarına Saygı Göster" Emrinin Toplumsal İlişkiler Açısından Önemi

36:00 İslam'da Akrabalık İlişkileri Nasıl Bir Öneme Sahip?

39:30 Nisa Suresi Bağlamında Akrabalık Bağlarına Dikkat Etmenin Önemi

45:00 İslam'da Yetimlere ve Onların Haklarına Verilen Önem

49:00 Yetimlere Karşı Ferdi ve Toplumsal Görevlerimiz

53:00 İslam'da Yetimlere ve Onların Haklarına Verilen Önem

01:07:30 Kur'an'da Yetimlerin Sahip Olduğu Haklar Nasıl Zikredilir?

01:28:00 Mehir, İslam'da Nasıl Bir Öneme Sahip?

01:31:00 Evlilik Akdinin Gerçekleştirilmesi İçin Hangi Şartlar Sağlanmalı?