Kur’an Yolu
Nisa Suresi'nde Emanet ve Adalet Konuları Nasıl Yer Alır? | Kur'an Yolu
İslami Kaidelere Göre Toplumsal Huzur Nasıl İnşa Edilebilir?
Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
05:00 Nisa Suresi'nde Emanet ve Adalet Konuları Nasıl Yer Alır?
10:00 İslam'ın Temel Değeri: Emanet
16:00 Nisa Suresi'nde Emanet ve Adalet Konuları Nasıl Yer Alıyor?
19:15 Emanetin Ehline Verilmesi Toplumsal Düzen İçin Nasıl Bir Öneme Sahip?
33:00 Kur'an'da Adalet Kavramı Nasıl Tanımlanır?
38:00 Adalet Nasıl Tesis Edilebilir?
55:00 Kur'an'da Zikredilen "Ulu'l Emr" İfadesi Ne Anlama Gelir?
01:02:00 İtaat Kavramı Kur'an'da Nasıl Yer Alır?
01:10:00 İslam Geleneğinde İtaat Kavramı Nasıl Yer Alır?
01:15:00 Toplumsal Huzurun İnşasında Alimler Nasıl Bir Öneme Sahip?
01:18:00 İslami Kaidelere Göre Toplumsal Huzur Nasıl İnşa Edilebilir?
01:23:00 Kur'an!'da Tağut Kavramı Kimler İçin Kullanılır?
01:26:00 Nisa Suresi'nde Emanet ve Adalet Konuları Nasıl Yer Alır?
01:34:00 Rasulullah'ın Sünneti Hayatlarımızda Nasıl Bir Yere Sahip Olmalı?