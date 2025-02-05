Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

05:00 Nisa Suresi'nde Emanet ve Adalet Konuları Nasıl Yer Alır?

10:00 İslam'ın Temel Değeri: Emanet

16:00 Nisa Suresi'nde Emanet ve Adalet Konuları Nasıl Yer Alıyor?

19:15 Emanetin Ehline Verilmesi Toplumsal Düzen İçin Nasıl Bir Öneme Sahip?

33:00 Kur'an'da Adalet Kavramı Nasıl Tanımlanır?

38:00 Adalet Nasıl Tesis Edilebilir?

55:00 Kur'an'da Zikredilen "Ulu'l Emr" İfadesi Ne Anlama Gelir?

01:02:00 İtaat Kavramı Kur'an'da Nasıl Yer Alır?

01:10:00 İslam Geleneğinde İtaat Kavramı Nasıl Yer Alır?

01:15:00 Toplumsal Huzurun İnşasında Alimler Nasıl Bir Öneme Sahip?

01:18:00 İslami Kaidelere Göre Toplumsal Huzur Nasıl İnşa Edilebilir?

01:23:00 Kur'an!'da Tağut Kavramı Kimler İçin Kullanılır?

01:26:00 Nisa Suresi'nde Emanet ve Adalet Konuları Nasıl Yer Alır?

01:34:00 Rasulullah'ın Sünneti Hayatlarımızda Nasıl Bir Yere Sahip Olmalı?