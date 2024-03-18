Ramazanı diğer aylardan ayıran özellikler | Kur'an Yolu
Teravih namazının ferdi ve sosyal faydaları nelerdir?
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla Vav TV ve Vav TV Youtube hesabında sizlerle buluştu.
02:00 Rahmet, Bereket ve İbadet Ayı: Ramazan-ı Şerif
05:30 Ramazanı diğer aylardan ayıran özellikler
08:30 Ramazan ayının faziletleri nelerdir?
13:30 Evveli Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennemden Kurtuluş: Ramazan
20:30 Ramazan'a özgü olan bir ibadet olan teravih namazının hikmeti
24:30 Teravih namazının ferdi ve sosyal faydaları nelerdir?
26:30 Ramazanı maddi ve manevi kazançlarla geçirmek için ne yapabiliriz?
32:00 Teravih namazının faziletleri nelerdir?
36:00 Hz. Peygamber teravih namazını nasıl kılardı?
43:00 Teravih namazını nasıl eda etmeliyiz?
50:00 Farz olan orucun sayılı günlerde olmasının hikmeti nedir?
54:00 Oruç ibadetinin faziletleri nelerdir?
56:30 Müslümanlar için oruç ibadetinin anlam ve önemi
01:00:00 İnsan ve günahları arasında bir kalkan olan ibadet: Oruç
01:04:00 Oruç tutmanın toplumsal faydaları nelerdir?
01:07:00 Nefis terbiyesi için vesile olan orucu nasıl eda etmeliyiz?
01:15:00 Bereketli bir vakit olarak nitelenen sahurun faziletleri
01:20:00 Sahur vaktini nasıl geçirmeliyiz?
01:24:00 İftar sofralarından nasıl bir ölçü gözetmeliyiz?
01:35:00 Oruç tutmanın toplumsal faydaları nelerdir?