Tevhid İnancı Ayetlerde Nasıl Zikredilir? | Kur'an Yolu
Kur'an'ı Tefsir Etmenin Yolları Nelerdir?
Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis…
En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Kur'an Bize Ne Anlatır?
07:00 Kur'an Dilinin Arapça Olması Araplar İçin Bir Ayrıcalık mı?
09:30 Kur'an'ın Arapça İndirilmesindeki Hikmetler Nelerdir?
17:30 İlahi Mesajın Dili Olarak Neden Arapça Seçildi?
24:30 Kur'an'ın Arapça İndirilmesindeki Hikmetler Nelerdir?
30:00 Kur'an'dan İstifade Etmek İçin Neler Yapmalıyız?
32:30 Bir "Öğüt" Olarak Kur'an Bize Ne Anlatır?
35:15 Kur'an'ı Tefsir Etmenin Yolları Nelerdir?
37:15 Hz. Peygamber'in "Tebyin" Görevi Yaşantısını Nasıl Etkiledi?
42:00 Kur'an'daki Ayet ve Sure Sıralamalarında Var Olan Hikmet Nedir?
45:15 Kur'an'daki Ayet ve Sureler Arasında Nasıl Bir Bağlantı Vardır?
52:00 Yaratılış Konusu Kur'an'da Nasıl Ele Alınır?
59:00 Varlıklarından ve Onların Yaratılışından Bahseden Ayetler
01:00:30 Ayetlerde Yaratıcı ve Yaratılan İlişkisi Nasıl Ele Alınır?
01:12:00 Yaratılış Konusu Kur'an'da Nasıl Ele Alınır?
01:16:00 Varlıklardan ve Onların Yaratılışından Bahseden Ayetler
01:28:00 Tevhid İnancı Ayetlerde Nasıl Zikredilir?
01:35:00 Maide Suresinde "Kafir" Olarak Nitelenenler Kimlerdir?
01:37:00 Kur'an'da Müşrik ve Kafir Olarak Nitelenenlerin Özellikleri