Tevhid İnancı Ayetlerde Nasıl Zikredilir? | Kur'an Yolu

Kur'an'ı Tefsir Etmenin Yolları Nelerdir?

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis…

En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'an Bize Ne Anlatır?

07:00 Kur'an Dilinin Arapça Olması Araplar İçin Bir Ayrıcalık mı?

09:30 Kur'an'ın Arapça İndirilmesindeki Hikmetler Nelerdir?

17:30 İlahi Mesajın Dili Olarak Neden Arapça Seçildi?

24:30 Kur'an'ın Arapça İndirilmesindeki Hikmetler Nelerdir?

30:00 Kur'an'dan İstifade Etmek İçin Neler Yapmalıyız?

32:30 Bir "Öğüt" Olarak Kur'an Bize Ne Anlatır?

35:15 Kur'an'ı Tefsir Etmenin Yolları Nelerdir?

37:15 Hz. Peygamber'in "Tebyin" Görevi Yaşantısını Nasıl Etkiledi?

42:00 Kur'an'daki Ayet ve Sure Sıralamalarında Var Olan Hikmet Nedir?

45:15 Kur'an'daki Ayet ve Sureler Arasında Nasıl Bir Bağlantı Vardır?

52:00 Yaratılış Konusu Kur'an'da Nasıl Ele Alınır?

59:00 Varlıklarından ve Onların Yaratılışından Bahseden Ayetler

01:00:30 Ayetlerde Yaratıcı ve Yaratılan İlişkisi Nasıl Ele Alınır?

01:12:00 Yaratılış Konusu Kur'an'da Nasıl Ele Alınır?

01:16:00 Varlıklardan ve Onların Yaratılışından Bahseden Ayetler

01:28:00 Tevhid İnancı Ayetlerde Nasıl Zikredilir?

01:35:00 Maide Suresinde "Kafir" Olarak Nitelenenler Kimlerdir?

01:37:00 Kur'an'da Müşrik ve Kafir Olarak Nitelenenlerin Özellikleri