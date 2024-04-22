Ümmet-i Muhammed Olmanın Anlamı Nedir? | Kur'an Yolu

Ümmet Bilincini Nasıl Oluşturabiliriz?

Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla Vav TV ve Vav TV Youtube hesabında sizlerle buluştu.

00:00 Kur'an Yolu

05:00 Kur'an'da Ümmet Kavramı

08:15 Ümmet Kavramı Kur'an'da Nasıl Yer Alır?

32:00 Tek Bir Ümmetten Bahsetmek Mümkün müdür?

34:30 Ümmet-i Muhammed Olmanın Anlamı Nedir?

40:15 Ümmet Bilincini Nasıl Oluşturabiliriz?

54:00 Ümmet-i Muhammed Olmanın Anlamı Nedir?

01:02:00 Kur'an'ın Çizdiği Çerçevede Ümmet Bilinci Oluşturmak

01:12:00 İfrat ve Tefrit Arasında "Denge"

01:15:00 Ümmet-i Davet ve Ümmet-i İcabet Kavramları İle Ne Kastedilir?

01:22:00 En Hayırlı Ümmetin Temel Özellikleri

01:30:00 Ümmet Bilincini Nasıl Oluşturabiliriz?