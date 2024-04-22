Ümmet-i Muhammed Olmanın Anlamı Nedir? | Kur'an Yolu
Ümmet Bilincini Nasıl Oluşturabiliriz?
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla Vav TV ve Vav TV Youtube hesabında sizlerle buluştu.
00:00 Kur'an Yolu
05:00 Kur'an'da Ümmet Kavramı
08:15 Ümmet Kavramı Kur'an'da Nasıl Yer Alır?
32:00 Tek Bir Ümmetten Bahsetmek Mümkün müdür?
34:30 Ümmet-i Muhammed Olmanın Anlamı Nedir?
40:15 Ümmet Bilincini Nasıl Oluşturabiliriz?
54:00 Ümmet-i Muhammed Olmanın Anlamı Nedir?
01:02:00 Kur'an'ın Çizdiği Çerçevede Ümmet Bilinci Oluşturmak
01:12:00 İfrat ve Tefrit Arasında "Denge"
01:15:00 Ümmet-i Davet ve Ümmet-i İcabet Kavramları İle Ne Kastedilir?
01:22:00 En Hayırlı Ümmetin Temel Özellikleri
01:30:00 Ümmet Bilincini Nasıl Oluşturabiliriz?