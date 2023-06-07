VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Engelsiz Portreler 1. Bölüm "Rahmi Özcan" 07 Haziran 2023 1. Bölüm
Engelsiz Portreler 2. Bölüm "Elif Gamze Bozo" 07 Haziran 2023 2. Bölüm
Engelsiz Portreler 3. Bölüm "Abdullah Öztürk" 07 Haziran 2023 3. Bölüm
Engelsiz Portreler 4. Bölüm "Mustafa Oğuz Mucurluoğlu" 07 Haziran 2023 4. Bölüm
Engelsiz Portreler 5. Bölüm "Yusuf Sanıgil" 07 Haziran 2023 5. Bölüm
Engelsiz Portreler 6. Bölüm "Hamza Doğan" 07 Haziran 2023 6. Bölüm
Engelsiz Portreler 7. Bölüm "Hasan Uslu" 07 Haziran 2023 7. Bölüm
Engelsiz Portreler 8. Bölüm "Büşra Ünal" 07 Haziran 2023 8. Bölüm
Engelsiz Portreler 9. Bölüm "İlknur Peder" 24 Mayıs 2023 9. Bölüm
Engelsiz Portreler 10. Bölüm "Ozan Bahar" 07 Haziran 2023 10. Bölüm
Engelsiz Portreler 11. Bölüm "Meryem Düzgünkaya" 07 Haziran 2023 11. Bölüm
Engelsiz Portreler 12. Bölüm "Semray Taş Özer" 07 Haziran 2023 12. Bölüm
Engelsiz Portreler 13. Bölüm "Turan Delimehmetoğlu" 07 Haziran 2023 13. Bölüm

Engelsiz Portreler 3. Bölüm "Abdullah Öztürk"

Masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk'ün hayatı...

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