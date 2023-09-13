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Farabi - 1. Bölüm 13 Eylül 2023 1. Bölüm
Farabi - 2. Bölüm 13 Eylül 2023 2. Bölüm
Farabi - 3. Bölüm 13 Eylül 2023 3. Bölüm

Farabi - 3. Bölüm

İslam felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren ünlü Türk filozofu.

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