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13 Eylül 2023 1. Bölüm
13 Eylül 2023 2. Bölüm
13 Eylül 2023 3. Bölüm
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Farabi - 3. Bölüm
İslam felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren ünlü Türk filozofu.
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