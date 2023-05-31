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Göç'erken 1. Bölüm - Suriye 31 Mayıs 2023 1. Bölüm
Göç'erken 2. Bölüm - Bosna 31 Mayıs 2023 2. Bölüm
Göç'erken 3. Bölüm - Somali 31 Mayıs 2023 3. Bölüm
Göç'erken 4. Bölüm - Kadınlar Günü 31 Mayıs 2023 4. Bölüm

Göç'erken 1. Bölüm - Suriye

Göç'erken belgeseli, Suriye halkının acı dolu göç deneyimlerini ve hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor.

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