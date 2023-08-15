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Amigurimi ile Masal Kahramanını Tasarla! 15 Ağustos 2023 1. Bölüm
Amigurimi ile Civciv örüyoruz! 26 Temmuz 2023 2. Bölüm
Basitten Zora: Tavuk Yapımı 12 Ağustos 2023 3. Bölüm

Amigurimi ile Masal Kahramanını Tasarla!

Yaz tatilini birbirinden eğlenceli etkinliklerle değerlendirmeye ne dersiniz?

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