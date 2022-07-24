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Hacı Arif Bey 1. Bölüm 24 Temmuz 2022
Hacı Arif Bey 2. Bölüm 24 Temmuz 2022
Hacı Arif Bey 3. Bölüm 05 Nisan 2022
Hacı Arif Bey 4. Bölüm 18 Nisan 2022
Hacı Arif Bey 5. Bölüm 18 Nisan 2022

Hacı Arif Bey 3. Bölüm

Dolmabahçe Sarayı'na kabul edildikten sonra haremdeki cariyelere musiki dersi veren Hacı Arif Bey buradaki cariyelerden Çeşmi Dilber'e aşık olur.

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