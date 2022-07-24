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18 Nisan 2022
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Hacı Arif Bey 3. Bölüm
Dolmabahçe Sarayı'na kabul edildikten sonra haremdeki cariyelere musiki dersi veren Hacı Arif Bey buradaki cariyelerden Çeşmi Dilber'e aşık olur.
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