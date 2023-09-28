VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Haccınız mebrur ola 28 Eylül 2023
Kan tutar 28 Eylül 2023
Selam götürün 28 Eylül 2023
Talâal Bedru Aleyna 28 Eylül 2023
Cürmüm ile geldim sana 28 Eylül 2023
Bir İsmi Mustafa 28 Eylül 2023
Selam götürün 28 Eylül 2023
Aşık Oldum Muhammed'e 28 Eylül 2023
Talâal Bedru Aleyna 28 Eylül 2023
Kabe'nin yolları 28 Eylül 2023
Medine'ye Varamadım 28 Eylül 2023
Döne Döne 28 Eylül 2023
Kabe'nin yolları 28 Eylül 2023

Kan tutar

Mehmet Emin Ay'ın sesinden...

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