Öfkemizi doğru ifade edemiyorsak ne yapmalıyız?
12 Şubat 2023 | 18:42
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyorum bundan nasıl kurtulabilirim? 01 Şubat 2023 | 16:47
Ne kadar çalışsam da başarısız olacağımı düşünüyorum, ne yapmalıyım? 01 Şubat 2023 | 16:57
Özel gelişim gösteren çocukların ders çalışma temposu nasıl olmalı? 06 Şubat 2023 | 21:14
Hiperaktif çocuklar nasıl ders çalışabilir? 07 Şubat 2023 | 20:37
Oğlum ve gelinim arasındaki gerginlik için ne yapabilirim? 11 Şubat 2023 | 14:45
Ailemde eşim ve çocuklarım birlik olup bana karşı geliyor, ne yapabilirim? 11 Şubat 2023 | 15:04
Öfkemizi doğru ifade edemiyorsak ne yapmalıyız? 12 Şubat 2023 | 18:42
Çocuğum yalnız yatamıyor, yatağını nasıl ayırabiliriz? 12 Şubat 2023 | 18:43