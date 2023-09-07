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İslam'a göre yardım toplamanın usulü nedir? 07 Eylül 2023 1. Bölüm
Haram para ile ihtiyacı olanlara yardım ediyorum, caiz midir? 07 Eylül 2023 2. Bölüm
Promosyon parasıyla su kuyusu açtırılabilir mi? 28 Eylül 2023 3. Bölüm

Promosyon parasıyla su kuyusu açtırılabilir mi?

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