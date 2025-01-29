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Mübarek Geceler

Miraç Gecesi Özel 2025 | Ankara Kocatepe Camii

İslamiyet’te mübarek kabul edilen 5 kandilden birisi Miraç'tır. Miraç Kandili Hicri Takvime göre Recep Ayı’nın 27. gecesi idrak edilen bir gündür.

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Mübarek Geceler

Miraç Gecesi Özel 2025 | Ankara Kocatepe Camii
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