VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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12 yaşındayım, oruç tutmasam olur mu? 19 Ağustos 2023
Kefareti tutunca hepsini tutmuş sayılır mıyız? 19 Ağustos 2023
Diş eti kanaması orucu bozar mı? 19 Ağustos 2023
Diş fırçalamak orucu bozar mı? 19 Ağustos 2023
Cemaatle teravih kılarken kazaya niyet edilir mi? 19 Ağustos 2023
Akşam ezanı bitmeden oruç açılır mı? 19 Ağustos 2023
Hacamat yapmak oruç bozar mı? 19 Ağustos 2023
Hasta çocuğa fitre verilir mi? 19 Ağustos 2023
İçkili mekanlarda iftar olur mu? 19 Ağustos 2023
Oruca ne zaman niyet edilir? 19 Ağustos 2023 1. Bölüm
Kaza orucuna ne zaman niyet edilir? 19 Ağustos 2023 2. Bölüm

Akşam ezanı bitmeden oruç açılır mı?

İslam Işığında Günümüz Meseleleri

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