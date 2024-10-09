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Yedi Tepeli İstanbul'un Meşhur Camisi: Yavuz Sultan Selim Camii | Tarihin İçinden

Çetin Demirer'in hazırlayıp sunduğu Tarihin İçinden programında bu hafta Yavuz Sultan Selim Camii anlatılıyor.

Yavuz Sultan Selim Camii nasıl inşa edildi? Yavuz Sultan Selim Camii nerede inşa edildi? Yavuz Sultan Selim Camii'nin imarı ne kadar sürdü? Yavuz Sultan Selim Camii özellikleri ve tarihteki önemi nedir?

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı Yavuz Sultan Selim Camii'ye dair bilinmeyenleri bizlere Tarihin İçinden programında anlattı. Tarihin İçinden programında bu hafta ayrıca İstanbul'un en önemli silüetlerinden olan Kız Kulesi'nden de bahsedildi.

00:00 Yavuz Sultan Selim Camii
08:00 Yavuz Sultan Selim Camii'ndeki Tezyin Sanatı
14:00 Yavuz Sultan Selim Han Türbesi
16:00 Yavuz Sultan Selim Han Türbesi'nin Özellikleri
22:00 Sümbül Efendi Türbesi
38:00 İstanbul'un En Önemli Silüetlerinden Olan "Kız Kulesi"

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