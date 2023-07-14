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14 Temmuz 2023 | 1. Bölüm
13 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
13 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
14 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
14 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
14 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
14 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
14 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
14 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
14 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
14 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
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Darbecilere direnen baba-oğul: Erol ve Abdullah Olçok
Erol Olçok, 16 yaşındaki oğlu Abdullah Olçok'la birlikte, Boğaz Köprüsü üzerindeki darbeci cuntacılara karşı direnirken şehit düştü.
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