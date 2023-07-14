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15 Temmuz Kahramanları - 1 14 Temmuz 2023 | 1. Bölüm
15 Temmuz Kahramanları - 2 13 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
15 Temmuz Kahramanları - 3 13 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit 14 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Darbecilere direnen baba-oğul: Erol ve Abdullah Olçok 14 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
İzzet Özkan 14 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
Çorumlu Mustafa Solak 14 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Selim Cansız 14 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Komiser Yardımcısı Seher Yaşar 14 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Sevda Güngör 14 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
Şehit PÖH Gülşah Güler 14 Temmuz 2023 | 11. Bölüm

Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, atılan bomba sonucu Şehit olan kahramanlardan; Şanlı Özel Harekât Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in hayatı...

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