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Anadolu Diyarı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Konya Bozkır ve Güneysınır'da 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu diyarı Konya'nın Akören ilçesinde 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Kayseri'nin Özvatan ilçesinde 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Gaziantep Oğuzeli'de! 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Eskişehir İnönü'de 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Erzurum Uzundere'de 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Denizli Çameli'nde 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Denizli Baklan ve Bekilli ilçelerinde 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Samsun Çarşamba'da 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Bursa'da! 26 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Efeler Memleketi Aydın’da 26 Haziran 2023 | . Bölüm
Anadolu Diyarı Ardahan'da 26 Haziran 2023 | . Bölüm

Anadolu Diyarı Erzurum Uzundere'de

Hayran bırakan görüntüsüyle Türkiye'nin en büyük şelalesi... Anadolu Diyarı bu hafta Erzurum Uzundere'den evlerinize konuk oluyor.

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