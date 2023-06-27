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27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
26 Haziran 2023 | . Bölüm
26 Haziran 2023 | . Bölüm
26 Haziran 2023 | . Bölüm
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Anadolu diyarı Konya'nın Akören ilçesinde
Anadolu diyarı bu hafta Konya'nın Akören ilçesine konuk oldu. Geleneksel lezzetlerden, yöre insanıyla içten sohbetlere uzanan renkli görüntüler ekranlara yansıdı..
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