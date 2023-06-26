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26 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
27 Haziran 2023 | . Bölüm
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Diorama sanatçısı İsmail Kuş'un hikayesi
Türkiye’de diaroma sanatında öne çıkan isimlerden biri olan İsmail Kuş, bir köy evi yaparak başladığı bu sanata dört yıldır gönlünü vermiş durumda.
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