VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Dil Kültür Konuşmaları 26 Haziran 2023 | . Bölüm
Diorama sanatçısı İsmail Kuş'un hikayesi 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Patara Antik Kenti 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Sanat Sözlüğü 27 Haziran 2023 | . Bölüm

Diorama sanatçısı İsmail Kuş'un hikayesi

Türkiye’de diaroma sanatında öne çıkan isimlerden biri olan İsmail Kuş, bir köy evi yaparak başladığı bu sanata dört yıldır gönlünü vermiş durumda.

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
İslam Tarihi Sohbetleri
-->
Millet Kıraathanesi
-->
Mukabele
-->
Peygamberlerimizin İzinden
-->
Anıların İzinde
-->
Yirmibeş
-->
Ok Takipli Hatim
-->
Eğitim Atölyesi
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı