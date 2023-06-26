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Dil Kültür Konuşmaları 26 Haziran 2023 | . Bölüm
Diorama sanatçısı İsmail Kuş'un hikayesi 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Patara Antik Kenti 27 Haziran 2023 | . Bölüm
Sanat Sözlüğü 27 Haziran 2023 | . Bölüm

Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri

İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli Raşit Küçük, toplumun her kesimine temas eden öncü bir alimdi.

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