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Bilim Hazinesi: Battani 28 Nisan 2023 12:04
Bilim Hazinesi: Fergani 28 Nisan 2023 12:04
Bilim Hazinesi: Harezmi 28 Nisan 2023 12:04
Bilim Hazinesi: Cabir 28 Nisan 2023 12:04
Bilim Hazinesi: Lagari 28 Nisan 2023 12:04

Bilim Hazinesi: Fergani

Müslüman bilim adamlarının, bilim adına yaptıkları çalışmaları, icat ve buluşları Bilim Hazinesi’nde.

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