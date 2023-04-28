VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Bilirkişi 1. Bölüm - Bağdat 28 Nisan 2023 1. Bölüm
Bilirkişi 2. Bölüm - Hadis 28 Nisan 2023 2. Bölüm
3. Bölüm - Kabe 28 Nisan 2023 3. Bölüm
4. Bölüm - Kelime-i Tevhid 28 Nisan 2023 4. Bölüm
5. Bölüm - Kur'an-ı Kerim 28 Nisan 2023 5. Bölüm
6. Bölüm - Medine-i Münevvere 28 Nisan 2023 6. Bölüm
7. Bölüm - Mescid-i Aksa 28 Nisan 2023 7. Bölüm
8. Bölüm - Mescid-i Nebevi 28 Nisan 2023 8. Bölüm
9. Bölüm - Minare 28 Nisan 2023 9. Bölüm
10. Bölüm - Minber 28 Nisan 2023 10. Bölüm
11. Bölüm - Şadırvan 28 Nisan 2023 11. Bölüm
12. Bölüm - Şam 28 Nisan 2023 12. Bölüm
13. Bölüm - Sultan Ahmet 28 Nisan 2023 13. Bölüm

Bilirkişi 7. Bölüm - Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa'nın anlam ve önemini öğreniyoruz.

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