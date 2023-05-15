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Bir Madde Hem Katı Hem Sıvı Olabilir Mi? 15 Mayıs 2023 01:05
Su İçen Mum Deneyi 12 Mayıs 2023 05:05
Lav Püsküren Yanardağ 12 Mayıs 2023 05:05
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Bir Madde Hem Katı Hem Sıvı Olabilir Mi?

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