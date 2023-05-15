Bir Madde Hem Katı Hem Sıvı Olabilir Mi?

KUR'AN-I KERİM
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15 Mayıs 2023
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12 Mayıs 2023
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12 Mayıs 2023
05:05
12 Mayıs 2023
05:05
28 Nisan 2023
03:04
28 Nisan 2023
03:04
28 Nisan 2023
03:04
28 Nisan 2023
03:04
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