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Su İçen Mum Deneyi 12 Mayıs 2023 05:05
Lav Püsküren Yanardağ 12 Mayıs 2023 05:05
Kendi Kendine Şişen Balon 12 Mayıs 2023 05:05
Yağmur nasıl yağar? 28 Nisan 2023 03:04
Bir madde hem katı hem sıvı olabilir mi? 28 Nisan 2023 03:04
Mikroplar ellerimizden nasıl kaçar? 28 Nisan 2023 03:04
Bir resim görünmez olur mu? 28 Nisan 2023 03:04
Balonlar nasıl patlamaz? 28 Nisan 2023 03:04

Kendi Kendine Şişen Balon

Kendiliğinden şişen balon deneyi nasıl yapılır?

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