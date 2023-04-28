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Emre 1. Bölüm 28 Nisan 2023
Emre 2. Bölüm 28 Nisan 2023
Emre 3. Bölüm 28 Nisan 2023
Emre 4. Bölüm 28 Nisan 2023
Emre 5. Bölüm 28 Nisan 2023
Emre 6. Bölüm 28 Nisan 2023
Emre 7. Bölüm 28 Nisan 2023
Emre 8. Bölüm 28 Nisan 2023

Emre 3. Bölüm

Bu bölümde hacca gitmek için yola çıkan Emre ve ailesinin gemisine korsanlar saldırıyor.

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