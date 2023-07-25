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25 Temmuz 2023 | . Bölüm
26 Temmuz 2023 | . Bölüm
26 Temmuz 2023 | . Bölüm
26 Temmuz 2023 | . Bölüm
26 Temmuz 2023 | . Bölüm
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Kralın Yeni Elbiseleri
Hans Christian Andersen'ın yazdığı Kralın Yeni Elbiseleri masalı giyinip kuşanmayı çok seven bir kralın, bütün parasını verdiği terziler tarafından kandırıldığını konu ediniyor.
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