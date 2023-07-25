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Küçük Kara Balık Masalı 25 Temmuz 2023 | . Bölüm
Kralın Yeni Elbiseleri 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Küçük Deniz Kızı Masalı 1. Bölüm 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Küçük Deniz Kızı Masalı 2. Bölüm 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Küçük Deniz Kızı Masalı 3. Bölüm 26 Temmuz 2023 | . Bölüm

Kralın Yeni Elbiseleri

Hans Christian Andersen'ın yazdığı Kralın Yeni Elbiseleri masalı giyinip kuşanmayı çok seven bir kralın, bütün parasını verdiği terziler tarafından kandırıldığını konu ediniyor.

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