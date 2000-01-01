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Küçük Kara Balık Masalı
Irmakta yaşayan Küçük Kara Balık tüm baskılara rağmen özgürlüğü seçip denize ulaşarak dünyayı keşfetmek istiyor ve onu engelleyen tüm balıklara günün sonunda yol gösterici oluyor.
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