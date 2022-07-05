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Çalıkuşu 3. Bölüm
Feride, Bursa'nın merkez rüştiyesinde coğrafya ve resim muallimeliğine tayin edilir.
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