VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Çalıkuşu 1. Bölüm 05 Temmuz 2022
Çalıkuşu 2. Bölüm 07 Nisan 2022
Çalıkuşu 3. Bölüm 04 Nisan 2022
Çalıkuşu 4. Bölüm 07 Nisan 2022
Çalıkuşu 5. Bölüm 04 Nisan 2022
Çalıkuşu 6. Bölüm 07 Nisan 2022
Çalıkuşu 7. Bölüm 07 Nisan 2022

Çalıkuşu 4. Bölüm

Güzelliği başına dertler açan Feride, sık sık tayini çıkıp yer değiştirmektedir.

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CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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