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04 Nisan 2022
04 Nisan 2022
05 Nisan 2022
05 Nisan 2022
05 Nisan 2022
05 Nisan 2022
05 Nisan 2022
05 Nisan 2022
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Kuruluş Osmancık 7. Bölüm
Bizans askerleri ile Osman Bey'in emrindeki Türk atlıları arasında kanlı bir çarpışma olur.
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