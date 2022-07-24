VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Kuruluş Osmancık 1. Bölüm 24 Temmuz 2022
Kuruluş Osmancık 2. Bölüm 04 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 3. Bölüm 04 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 4. Bölüm 04 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 5. Bölüm 04 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 6. Bölüm 04 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 7. Bölüm 05 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 8. Bölüm 05 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 9. Bölüm 05 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 10. Bölüm 05 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 11. Bölüm 05 Nisan 2022
Kuruluş Osmancık 12. Bölüm 05 Nisan 2022

Kuruluş Osmancık 8. Bölüm

Ermeni Beli seferinden dönen Osman Bey karşılanırken, Baykoca'nın şehadet haberi gelir.

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