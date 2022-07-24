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Mimar Sinan 1. Bölüm 24 Temmuz 2022
Mimar Sinan 2. Bölüm 24 Temmuz 2022
Mimar Sinan 3. Bölüm 24 Temmuz 2022
Mimar Sinan 4. Bölüm 24 Temmuz 2022

Mimar Sinan 1. Bölüm

Mimar Sinan'ın ölümünün 400. yıl dönümü nedeni ile hazırlanan dizinin ilk bölümü...

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