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Mimar Sinan 1. Bölüm 24 Temmuz 2022
Mimar Sinan 2. Bölüm 24 Temmuz 2022
Mimar Sinan 3. Bölüm 24 Temmuz 2022
Mimar Sinan 4. Bölüm 24 Temmuz 2022

Mimar Sinan 3. Bölüm

Süleymaniye Camii yavaş yavaş yükselirken, ülkede bazı sorunlar meydana gelir

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