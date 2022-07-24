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24 Temmuz 2022
24 Temmuz 2022
24 Temmuz 2022
24 Temmuz 2022
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Mimar Sinan 3. Bölüm
Süleymaniye Camii yavaş yavaş yükselirken, ülkede bazı sorunlar meydana gelir
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