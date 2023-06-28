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Bayram Gelenekleri ve Hatıraları I Bayram Sohbetleri 28 Haziran 2023 | . Bölüm
Mehmet Nuri Yardım | Bayram Sohbetleri 28 Haziran 2023 | . Bölüm
Neyzen Ahmet Şahin | Bayram Sohbetleri 28 Haziran 2023 | . Bölüm
Dr. Sait Başer | Bayram Sohbetleri 28 Haziran 2023 | . Bölüm

Bayram Gelenekleri ve Hatıraları I Bayram Sohbetleri

Bayram Sohbetleri'nin konukları Coşkun Yılmaz ve Ender Doğan oldu.

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