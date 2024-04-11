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28 Haziran 2023
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Bayramı Bayram Yapan Değerler | Bayram Sohbetleri
Bayram Sohbetleri programının konukları Eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu ve Prof. Dr. Ali Tan oldu.
Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Bayram Sohbetleri'nin sizlerle...
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