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Haseki Sultan Camii 30 Haziran 2023 | . Bölüm
Davutpaşa Camii 30 Haziran 2023 | . Bölüm
Dolmabahçe Camii 30 Haziran 2023 | . Bölüm
Sinan Paşa Camii 30 Haziran 2023 | . Bölüm

Dolmabahçe Camii

Dolmabahçe Camii, Sultan Abdülmecit'in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından başlatılıp ölümü üzerine Sultan Abdülmecit tarafından tamamlanan ve tasarımı Garabet Balyan'a ait olan bir yapıdır.

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