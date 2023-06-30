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30 Haziran 2023 | . Bölüm
30 Haziran 2023 | . Bölüm
30 Haziran 2023 | . Bölüm
30 Haziran 2023 | . Bölüm
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Dolmabahçe Camii
Dolmabahçe Camii, Sultan Abdülmecit'in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından başlatılıp ölümü üzerine Sultan Abdülmecit tarafından tamamlanan ve tasarımı Garabet Balyan'a ait olan bir yapıdır.
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