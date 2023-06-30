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Haseki Sultan Camii 30 Haziran 2023 | . Bölüm
Davutpaşa Camii 30 Haziran 2023 | . Bölüm
Dolmabahçe Camii 30 Haziran 2023 | . Bölüm
Sinan Paşa Camii 30 Haziran 2023 | . Bölüm

Sinan Paşa Camii

Edirne Üç Şerefeli Cami planının boyut ve oran farkları dışında tamamıyla tekrarlandığı camide Sinan’ın eski modelleri yeniden yorumlama çabası içinde olduğu görülmektedir.

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