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25 Ağustos 2023 5. Bölüm
25 Ağustos 2023 4. Bölüm
25 Ağustos 2023 3. Bölüm
25 Ağustos 2023 2. Bölüm
25 Ağustos 2023 1. Bölüm
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Eşi kaybolmuş bir kadın kaç yıl sonra boşanmış sayılır?
İslam fıkhına göre kocası kaybolan kadın ne zaman sonra boşanmış kabul edilir? Kayıp kişi kay yıl sonra gaib (mevkûd) kabul edilir?
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