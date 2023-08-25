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Mezhep farklılığı evliliğe engel midir? 25 Ağustos 2023 5. Bölüm
Eşi kaybolmuş bir kadın kaç yıl sonra boşanmış sayılır? 25 Ağustos 2023 4. Bölüm
Ateist olan eşle evli kalmak caiz midir? 25 Ağustos 2023 3. Bölüm
İki bayram arası evlenmek caiz midir? 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Eşler arası boşanmada mal paylaşımı nasıl olmalı? 25 Ağustos 2023 1. Bölüm

Eşi kaybolmuş bir kadın kaç yıl sonra boşanmış sayılır?

İslam fıkhına göre kocası kaybolan kadın ne zaman sonra boşanmış kabul edilir? Kayıp kişi kay yıl sonra gaib (mevkûd) kabul edilir?

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