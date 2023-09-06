VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Eşler arası boşanmada mal paylaşımı nasıl olmalı? 06 Eylül 2023 1. Bölüm
İki bayram arası evlenmek caiz midir? 06 Eylül 2023 2. Bölüm
Ateist olan eşle evli kalmak caiz midir? 06 Eylül 2023 3. Bölüm
Eşi kaybolmuş bir kadın kaç yıl sonra boşanmış sayılır? 06 Eylül 2023 4. Bölüm
Mezhep farklılığı evliliğe engel midir? 06 Eylül 2023 5. Bölüm
Eşinden razı olmayan eş cennete girebilir mi? 06 Eylül 2023 6. Bölüm
Dini nikah yapılmadan resmi evlilik yeterli midir? 06 Eylül 2023 7. Bölüm
Eşim katolik, imam nikahı caiz midir? 26 Eylül 2023 8. Bölüm
Akraba evliliğinin dindeki yeri nedir? 28 Eylül 2023 9. Bölüm
İslamiyet'te beşik kertmesi var mıdır? 28 Eylül 2023 10. Bölüm
Reşit olmayan kimseye kıyılan imam nikahı sahih midir? 28 Eylül 2023 11. Bölüm
Evlendikten sonra mehir değiştirilebilir mi? 28 Eylül 2023 12. Bölüm

Reşit olmayan kimseye kıyılan imam nikahı sahih midir?

İmam nikahının şartları nelerdir? 18 yaşından küçük bir kimse ile imam nikahı kıyılabilir mi?

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