Kütüpİstanbul I Fatih'teki kütüphaneleri geziyoruz

İstanbul'da aynı semtte birbirine yakın kütüphaneleri tanıttığımız, Kütüpistanbul adındaki yepyeni serimiz ile karşınızdayız. Serimizin ilk durağı Fatih ilçesi ve birbirine yakın kütüphaneler...

📍 VEFA, KALENDERHANE KÜTÜPHANESİ

🔸 Kütüpistanbul ismindeki yepyeni bir seri ile karşınızayız. Serimizin ilk durağı Fatih ilçesi. İstanbul'un en önemli muhitlerinden olan bu yerde öğrenci dostu kütüphaneleri keşfe çıkacağız.

🔸 İlk durağımız Fatih'in Vefa semtinde yer alan, Vefa Lisesi'nin karşısındaki Kalenderhane Kütüphanesi. Burada ders çalışmak için önce girişteki qr kodu okutarak kayıt olmanız gerekiyor. Kodu okuttuğunuz ekrandan oturmak istediğiniz kat, masa ve yeri rahatlıkla seçebilirsiniz.

🔸 Bu kütüphaneye 16 yaş üstü kayıt yaptıran herkes gelip ders çalışabilir. Toplamda beş kattan oluşan kütüphanenin zemin katında bir kafeterya bulunuyor. Burada çay, kahve ve çorba ücretsiz.İkram saatleri:Çay 08:45-12:00/ 14:00-18:00/ 20:00-23:00Çorba 13:00-14:00/ 19:00-20:00

🔸 Aynı zamanda kafeteryanın belli başlı kuralları var. Kafeteryada veya dışarda kullanabileceğiniz toplam 4 adet 25 dakikalık kısa mola ve sadece dışarıda kullanabileceğiniz 1 adet 60 dakikalık mola hakkınız bulunmaktadır.Kütüphane hafta içi ve cumartesi günleri 08:30 - 24:00 arası hizmet vermekte. (Pazar günleri kapalı)

🔺 Kalenderhane Kütüphanesi:Adres: Kalenderhane Mahallesi Dede Efendi Caddesi No:18

📍 VEZNECİLER, ESMA MÜMTAZ ARAR GENÇLİK MERKEZİ KÜTÜPHANESİ

🔸 Fatih'teki ikinci durağımız Esma Mümtaz Arar Gençlik Merkezi. Buranın en önemli özelliği sadece kadınlara mahsus olması.

🔸 Sadece hanımların kullanabileceği bu merkezin kütüphanesinde kültürden sanata, tarihten edebiayta toplam 8 bin kitap bulunuyor. Burası pazar günleri hariç hafta içi 11:00- 20:00 arası, cumartesi ise 11:00-17:00 arası hizmet veriyor.

🔺 Esma Mümtaz Arar Gençlik Merkezi içinde yer alan kütüphaneAdres: Kalenderhane, Cemal Yener Tosyalı Cd. No:26, 34134, 34134 Fatih/İstanbul

📍 KEMALPAŞA, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI KÜTÜPHANESİ

🔸 Üçüncü ve son durağımız Prof. Dr. Turan Yazgan Hoca'nın kurmuş olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. (TDAV)

🔸 Kendine has bir havası olan bu mekanda Prof. Dr. Faruk Timurtaş Kütüphanesi bulunuyor. Okul dönemlerinde haftanın 7 günü, yaz dönemlerinde ise sadece hafta içi açık oluyor. 09:00-18:00 saatlerinde hizmet vermekte.

🔺 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV)Kemal Paşa, Bukali Dede Sk. No:4, 34134 Fatih/İstanbul

🔺Fikriyat ekibi olarak kütüphane rotamız bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın!