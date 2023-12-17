Kütüpİstanbul I Salt Galata'yı geziyoruz
İstanbul'da aynı semtte birbirine yakın kütüphaneleri tanıttığımız, Kütüpistanbul'un beşinci bölümüyle karşınızdayız. Serimizin beşinci bölüme özel olarak Salt Galata'yı geziyoruz...
📍 SALT GALATA
📌 Burası Karaköy'deki Bankalar Caddesi'nde bulunan Salt Galata.
📌 Fransız mimar Alexandre Vallauri tarafından Osmanlı Bankası için tasarlanmış.
⚠️ 2011'de ise Salt Galata olarak hizmete açılmış.
Peki, Salt Galata'da Neler Var?
📌 Aslında burası bir ihtisas kütüphanesi.
📌 Araştırmaların yapıldığı söyleyişi ve konferansların düzenlendiği, sergi ve etkinlik alanlarıyla oldukça fonksiyonlu bir kompleks.
⚠️ Burada, Osmanlı Bankası Müzesi Koleksiyonu'na dair kalıcı bir sergi de mevcut.
📌 Giriş katındaki kafe ve Robinson Crusoe 389 kitabevi, Salt'ın ziyaret saatleri boyunca açık.
📌 Giriş katındaki seyir noktasından Haliç ve Tarihî Yarımada manzarası ise görülmeye değer.
⏰ Pazartesi günleri kapalı. Cumartesi günü 11:00-18:00
⏰ Diğer günler ise 11:00-19:00 arası hizmet veriyor.
📇 Adres: Bankalar Caddesi 11, Karaköy 34421, İstanbul Türkiye