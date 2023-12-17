VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Kütüpİstanbul I Salt Galata'yı geziyoruz 17 Aralık 2023 5. Bölüm
Kütüpİstanbul I Beyoğlu'ndaki Kütüphaneleri Geziyoruz 17 Aralık 2023 4. Bölüm
Kütüpİstanbul I Üsküdar'daki kütüphaneleri geziyoruz 17 Aralık 2023 3. Bölüm
Kütüpİstanbul I Eyüp'teki kütüphaneleri geziyoruz 17 Aralık 2023 2. Bölüm
Kütüpİstanbul I Fatih'teki kütüphaneleri geziyoruz 04 Ekim 2023 1. Bölüm

Kütüpİstanbul I Salt Galata'yı geziyoruz

İstanbul'da aynı semtte birbirine yakın kütüphaneleri tanıttığımız, Kütüpistanbul'un beşinci bölümüyle karşınızdayız. Serimizin beşinci bölüme özel olarak Salt Galata'yı geziyoruz...

📍 SALT GALATA

📌 Burası Karaköy'deki Bankalar Caddesi'nde bulunan Salt Galata.

📌 Fransız mimar Alexandre Vallauri tarafından Osmanlı Bankası için tasarlanmış.

⚠️ 2011'de ise Salt Galata olarak hizmete açılmış.

Peki, Salt Galata'da Neler Var?

📌 Aslında burası bir ihtisas kütüphanesi.

📌 Araştırmaların yapıldığı söyleyişi ve konferansların düzenlendiği, sergi ve etkinlik alanlarıyla oldukça fonksiyonlu bir kompleks.

⚠️ Burada, Osmanlı Bankası Müzesi Koleksiyonu'na dair kalıcı bir sergi de mevcut.

📌 Giriş katındaki kafe ve Robinson Crusoe 389 kitabevi, Salt'ın ziyaret saatleri boyunca açık.

📌 Giriş katındaki seyir noktasından Haliç ve Tarihî Yarımada manzarası ise görülmeye değer.

⏰ Pazartesi günleri kapalı. Cumartesi günü 11:00-18:00

⏰ Diğer günler ise 11:00-19:00 arası hizmet veriyor.

📇 Adres: Bankalar Caddesi 11, Karaköy 34421, İstanbul Türkiye

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Yön Verenler
-->
Millet Kıraathanesi
-->
Kur’an Yolu
-->
Ahmet Hakkı Turabi İlahileri
-->
Bayram Sohbetleri
-->
Tarihe Yolculuk
-->
Hadis İklimi
-->
Hekimce
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı