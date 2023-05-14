Oruç ne demek? I Lugat

Oruç kelimesi ne anlama gelir?

Oruç kelimesi İslâm dîninin beş şartından biri olan, imsaktan güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durma şeklindeki ibâdet anlamına gelir.

"Üç nevi oruç vardır. Rûhun orucu ihtiraslı olmamaktır (kasr-ı emel, kanâat). Aklın orucu hevâ ve hevese aykırı hareket etmektir. Nefsin orucu yeme, içme, harâma karşı perhizkâr olmaktır (Kuşeyrî Risâlesi Terc.). Aralık ayında üç gün oruç, eylülde hac seferi…" (Refik H. Karay)