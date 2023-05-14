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Zilhicce ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Şaban ne demek? | Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Zebun ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Yegane ne demek? | Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Ümmet ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Vaveyla ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Tolerans ne demek? | Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Tevekkeli ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Tecessüs ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Tahayyül ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Şukufe ne demek? | Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Şevval ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Şikeste ne demek? | Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Suret ne demek? | Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Rebiyülahir ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Receb ne demek? I Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Süveyda ne demek? | Lugat 14 Mayıs 2023 10:05
Safer ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Sahur ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 08:05
Serencam ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Sadakat ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Secde ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Şirâze ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Rebiyülevvel ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Rayiha ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Oruç ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Ramazan ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Netameli ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Namaz ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Nihan ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Nahif ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Mevlid ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Minnettar ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Muharrem ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Müşkülpesent ne demek? 15 Mayıs 2023 09:05
Meyus ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Mesnet ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Meftun ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Merdümgiriz ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Meal ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Kıyl ü kal ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Maruf ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Marifet ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Maharet ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
İtikaf ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Kam ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
İstidat ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Kadirşinas ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
İnkisar ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
İrade ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Hodbin ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
İmsak ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Hüzün ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Hissikablelvuku ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Hemhal ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Hemdem ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Hatim ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Havsala ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Hamuş ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Hakikat ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Evla ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Girift ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Garam ne demek? | Lugat 14 Mayıs 2023 06:05
Fitre ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Ervah ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Edep ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Çapraz ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Entelektüel ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Derkenar ne demek? | Lugat 14 Mayıs 2023 06:05
Cemaziyevvel ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Cüda ne demek? I Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Cemaziyelahir ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
Cami ne demek? | Lugat 15 Mayıs 2023 09:05
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Oruç ne demek? I Lugat

Oruç kelimesi ne anlama gelir?

Oruç kelimesi İslâm dîninin beş şartından biri olan, imsaktan güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durma şeklindeki ibâdet anlamına gelir.

"Üç nevi oruç vardır. Rûhun orucu ihtiraslı olmamaktır (kasr-ı emel, kanâat). Aklın orucu hevâ ve hevese aykırı hareket etmektir. Nefsin orucu yeme, içme, harâma karşı perhizkâr olmaktır (Kuşeyrî Risâlesi Terc.). Aralık ayında üç gün oruç, eylülde hac seferi…" (Refik H. Karay)

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