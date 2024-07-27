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27 Temmuz 2024 1. Bölüm
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27 Temmuz 2024 3. Bölüm
27 Temmuz 2024 4. Bölüm
27 Temmuz 2024 5. Bölüm
27 Temmuz 2024 6. Bölüm
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Kadının mirastaki durumu nedir?
İslam'da mal kocanın mıdır? Mal kadına verildiğinde ahirette bunu hak olarak alacak mıyız?
Dr. Hüseyin Kayapınar kadının mirastaki durumuna dair soruları cevaplıyor.
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