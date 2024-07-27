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Dededen toruna miras kalır mı? 27 Temmuz 2024 1. Bölüm
Kişi çocuğunu mirastan mahrum bırakabilir mi? 27 Temmuz 2024 2. Bölüm
Anne ve babama yıllarca ben baktım, diğer kardeşlere miras düşer mi? 27 Temmuz 2024 3. Bölüm
Malların dağıtılması hakkında bilgi... 27 Temmuz 2024 4. Bölüm
Kişinin bütün mallarını eşine vasiyet etmesi caiz mi? 27 Temmuz 2024 5. Bölüm
Kadının mirastaki durumu nedir? 27 Temmuz 2024 6. Bölüm

Kadının mirastaki durumu nedir?

İslam'da mal kocanın mıdır? Mal kadına verildiğinde ahirette bunu hak olarak alacak mıyız?

Dr. Hüseyin Kayapınar kadının mirastaki durumuna dair soruları cevaplıyor.

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