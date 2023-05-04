VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Murat Hüdavendigar Camii 04 Mayıs 2023 1. Bölüm
Emir Sultan Camii 04 Mayıs 2023 2. Bölüm
Muradiye Camii 24 Mayıs 2023 3. Bölüm
Yıldırım Camii 04 Mayıs 2023 4. Bölüm
Orhan Camii 31 Mayıs 2023 5. Bölüm
Yeşil Camii 24 Mayıs 2023 6. Bölüm
Üftade Tekkesi 04 Mayıs 2023 7. Bölüm
Ulu Camii 04 Mayıs 2023 8. Bölüm

Emir Sultan Camii

Emir Sultan Camii, Türkiye'nin Bursa şehrinde bulunan tarihi bir camidir. Adını Emir Sultan'dan almıştır.

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