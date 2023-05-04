Murat Hüdavendigar Camii

Türkiye'nin Bursa şehrinde bulunan bir camidir. Osmanlı Sultanı Murat II tarafından 15. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir

Murat Hüdavendigar Camii, Türkiye'nin Bursa şehrinde bulunan bir camidir. Osmanlı Sultanı Murat II tarafından 15. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir ve babası Sultan Hüdavendigar'ın adını vermiştir. Cami, erken Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir ve döneminin bir başyapıtı olarak görülür.

Caminin merkezinde dört yarım kubbe tarafından desteklenen bir merkezi kubbe bulunan dikdörtgen bir planı vardır. Kesilmiş taş ve tuğladan yapılmıştır ve toplam 12 kubbesi vardır. Caminin dışı, karmaşık çini işçiliği ve hat sanatı ile süslenmiştir, iç mekanında ise karmaşık mermer ve taş oymaları bulunur.