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Murat Hüdavendigar Camii 04 Mayıs 2023 1. Bölüm
Emir Sultan Camii 04 Mayıs 2023 2. Bölüm
Muradiye Camii 24 Mayıs 2023 3. Bölüm
Yıldırım Camii 04 Mayıs 2023 4. Bölüm
Orhan Camii 31 Mayıs 2023 5. Bölüm
Yeşil Camii 24 Mayıs 2023 6. Bölüm
Üftade Tekkesi 04 Mayıs 2023 7. Bölüm
Ulu Camii 04 Mayıs 2023 8. Bölüm

Muradiye Camii

Bursa ilinde yer alan tarihi bir camidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 6. padişahı olan II. Murad tarafından yaptırılmıştır.

Cami, Bursa'nın doğusundaki Muradiye semtinde yer alır ve Bursa'nın en güzel camilerinden biri olarak kabul edilir.

Caminin yapımına 1426 yılında başlanmış ve 1429 yılında tamamlanmıştır. Caminin yapımında kırmızı tuğla, beyaz mermer ve yeşil sırlı çiniler kullanılmıştır. Caminin iç mekanı oldukça geniştir ve kubbelerle örtülmüştür.

Caminin bahçesinde, II. Murad'ın ve ailesinin mezarları da bulunmaktadır. Ayrıca caminin yakınlarında, Osmanlı döneminin önemli tarihi yapılarından biri olan Yeşil Türbe de bulunmaktadır.

Bugün Muradiye Camii, Bursa'nın en önemli turistik yerlerinden biridir ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

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