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29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
28 Haziran 2023 | . Bölüm
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Fatih Türbesi
Tarihte önemli izler bırakan Fatih Sultan Mehmet vefat ettikten sonra Fatih Camisinde bulunan türbeye defnedilmiştir.
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