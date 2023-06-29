VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Sultan I. Ahmet Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Vefa Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Şehzade Mehmet Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Hatice Turhan Sultan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Merkez Efendi Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Eyüp Sultan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Gülnuş Emetullah Valide Sultan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Sümbül Efendi Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Yahya Efendi Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Sultan II. Selim Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Hürrem Sultan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Fatih Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Mimar Sinan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
III. Mehmet Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
III. Murat Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
II. Mahmud Türbesi 28 Haziran 2023 | . Bölüm

Fatih Türbesi

Tarihte önemli izler bırakan Fatih Sultan Mehmet vefat ettikten sonra Fatih Camisinde bulunan türbeye defnedilmiştir.

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